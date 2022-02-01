Астролог назвала 6 способов, как стать богатым и счастливым после китайского Нового года

Астролог, психолог и биоэнергетик Елена Искра подсказала своим подписчикам, как выжать максимум из нового, 2022 года и наконец-то зажить на широкую ногу. Эксперт объяснила Пятому каналу, что после китайского праздника энергия Тигра вступает в полную силу, а потому можно легко направить её в нужное русло и устроить собственное счастье. Искра назвала шесть способов, которые отлично помогут.

Запустить маятник

Для привлечения денежных средств, которые никогда не бывают лишними, и успехов в карьере, следует дома или в офисе поставить какой-либо маятник — постоянно движущийся предмет или фигурку манэки-нэко — котика, который всегда машет лапкой. Но сделать это стоит в определённое время и в конкретном месте — 5 февраля с 7:45 до 9:45 (на востоке), 10 февраля с 7:45 до 9:45 (на юге) и с 21:45 до 23:45 (на юго-востоке). Для успеха хватит и 15 минут работы маятника, необязательно запускать его на все два часа.

Сделать уборку

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Пока работает маятник, биоэнергетик Елена Искра советует заняться влажной уборкой в доме или офисе — это поможет привлечь к вам энергию богатства и успеха. Снова пробежаться с тряпкой по восточной части помещения стоит 19 февраля с 9:45 до 11:45 и 3 марта с 15:45 до 17:40.

Поставить цветы

Для крепкой любви и возможного пополнения в семье специалист советует поставить на юго-западе квартиры горшок с растением, которое должно скоро зацвести. Оно активирует положительную энергию в помещении и направит её на желания обитателей.

Передвинуть кровать

Для парочек, которые мечтают о ребёнке, эксперт посоветовала ещё один лайфхак: кровать должна стоять изголовьем на юг, а в феврале появляется дополнительное направление — на восток. Так шансы на прибавление в семье только возрастают.

Следить за здоровьем

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В феврале у многих появляются или обостряются болезни желудочно-кишечного тракта, а потому психолог советует уделить ему особое внимание. Стоит вспомнить о правильном питании и различных полезных диетах, чтобы затем весь год не провести у врачей.

Оставаться дома