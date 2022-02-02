Британские кардиологи назвали напиток, способный вызвать остановку сердца
Почувствовав первые признаки скорого коллапса сердечной мышцы, необходимо срочно вернуть в норму частоту сердцебиения, предупреждают эксперты.
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Внезапную остановку сердца может вызвать чрезмерное употребление энергетиков, выяснили британские учёные. Такой напиток опасен из-за большой концентрации кофеина. Риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.
Как пишет британская газета Express со ссылкой на опубликованные результаты исследования, остановка сердца может произойти при сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность работы органа. В этом состоянии мышца сокращается либо слишком быстро, либо чересчур медленно. Врачи из клиники Майо советуют срочно принимать меры по восстановлению сердечного ритма, как только замечены первые симптомы.
Ранее Лайф писал, что кардиолог Гордеева предупредила любителей бани о проблемах с сердцем. Медик также обратила внимание на то, что после парилки многие любят окунуться в снег. Однако такие контрастные процедуры не всегда приносят пользу.
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