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Британские кардиологи назвали напиток, способный вызвать остановку сердца

Почувствовав первые признаки скорого коллапса сердечной мышцы, необходимо срочно вернуть в норму частоту сердцебиения, предупреждают эксперты.

1 февраля, 23:12

Фото © Pexels

Внезапную остановку сердца может вызвать чрезмерное употребление энергетиков, выяснили британские учёные. Такой напиток опасен из-за большой концентрации кофеина. Риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.

Как пишет британская газета Express со ссылкой на опубликованные результаты исследования, остановка сердца может произойти при сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность работы органа. В этом состоянии мышца сокращается либо слишком быстро, либо чересчур медленно. Врачи из клиники Майо советуют срочно принимать меры по восстановлению сердечного ритма, как только замечены первые симптомы.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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