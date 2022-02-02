Британские кардиологи назвали напиток, способный вызвать остановку сердца

Внезапную остановку сердца может вызвать чрезмерное употребление энергетиков, выяснили британские учёные. Такой напиток опасен из-за большой концентрации кофеина. Риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.

Как пишет британская газета Express со ссылкой на опубликованные результаты исследования, остановка сердца может произойти при сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность работы органа. В этом состоянии мышца сокращается либо слишком быстро, либо чересчур медленно. Врачи из клиники Майо советуют срочно принимать меры по восстановлению сердечного ритма, как только замечены первые симптомы.