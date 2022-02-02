Похудевший "победитель": Ким Чен Ын в северокорейском фильме уехал на белой лошади в закат

Ким Чен Ын в северокорейском фильме уехал на белой лошади в закат. Видео © Гостелевидение КНДР

Государственное телевидение Северной Кореи показало документальный фильм с резко похудевшим Ким Чен Ыном. "Великий год Победы, 2021" рассказывает о достижениях и трудностях прошедшего периода. Постановочные кадры живописно показывают, как лидер КНДР верхом на белом коне задумчиво смотрит на закат, после чего медленно уезжает вдаль по берегу моря.

Как пишет Dailymail, эксперты полагают, что эта ежегодная пропагандистская передача предназначена для того, чтобы показать компетентного лидера, который страдает вместе со своим народом, решая проблемы страны. Например, под прицелом видеокамеры, спускаясь по лестнице, он сильно прихрамывает. Слухи о том, что 38-летний Ким может быть серьёзно болен, были вызваны фотографиями, демонстрирующими его резкую потерю веса, а также месячное отсутствие на публике в прошлом году.

"[Ким Чен Ын] показал нам свою отцовскую сторону, упрямо преодолевая снег, дождь и ветер, принимая на себя судьбу нации и людей, таких как его собственные дети", — говорит рассказчик фильма во фрагменте, в котором Ким Чен Ын несёт зонтик и пытается спуститься по лестнице.

В фильме неоднократно признаются "трудности" и "вызовы", с которыми сталкивается страна, в том числе упоминается "продовольственный кризис", но при этом предполагается, что Ким Чен Ын всё держит под контролем. Видео также содержит кадры испытаний ракет, строительства и так далее.