Россияне стали пить больше водки, показала статистика

Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2% — до пяти литров на человека. Об этом свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Как пишут "Известия", в Росалкогольрегулировании сообщили, что продажи всей алкогольной продукции в прошлом году увеличились на 0,7%. Вместе с тем эксперты отмечают, что последние четыре года рынок водки стабилен: объёмы её продажи либо не меняются, либо немного растут.

Неизменным остаётся список регионов – лидеров по потреблению водки на человека. Как и ранее, эти позиции уверенно держат Сахалинская (11,9 л, снижение на 4% к 2020 году) и Магаданская (10,9 л, на 6%) области, Чукотка (10,5 л, рост на 12%), Коми (10,4 л, минус 7%) и Карелия (9,3 л, минус 5%).

Эксперты при этом уточняют, что выросло не реальное потребление алкоголя, а статистическое. Борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, поэтому показатель потребления на основе данных о продажах с каждым годом становится более реалистичным.

"В целом на контрафактный оборот крепких напитков приходится порядка 30% рынка. В таких условиях сложно точно оценить потребление водки на душу населения", — заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.