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Сенаторы предложили лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя

В законопроекте речь идёт не о тех россиянах, кто стал гражданином по факту рождения, а о тех, кто получил паспорт РФ уже после.

2 февраля, 00:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Группа сенаторов решила внести в парламент поправки ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ". В них предлагается отзывать российское гражданство у лиц, ранее принявших его, и депортировать на родину тех, кто был уличён в незаконном производстве и обороте алкоголя. Об этом сообщил первый зампред Комитета по бюджету и финансовым рынкам РФ Сергей Рябухин.

"Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжёлым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны", — пояснил Рябухин ТАСС цель внесения поправок.

Три человека погибли после отравления суррогатным алкоголем в Казани

Три человека погибли после отравления суррогатным алкоголем в Казани

По его словам, это предложение в виде поправок будет направлено ко второму чтению законопроекта в феврале этого года.

В последнее время в России было несколько случаев массового отравления суррогатным алкоголем. Как рассказывал Лайф, одна из самых громких историй произошла осенью 2021 года в Оренбургской области. Там с 7 октября от отравления некачественным спиртным скончалось более 30 человек. По делу было задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители Восточного Оренбуржья.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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