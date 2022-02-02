Сенаторы предложили лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя

Группа сенаторов решила внести в парламент поправки ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ". В них предлагается отзывать российское гражданство у лиц, ранее принявших его, и депортировать на родину тех, кто был уличён в незаконном производстве и обороте алкоголя. Об этом сообщил первый зампред Комитета по бюджету и финансовым рынкам РФ Сергей Рябухин.