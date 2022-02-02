Глава Пентагона отправится в Европу обсудить Россию и Украину
Ранее Остин заявлял, что войска США приведены в состояние готовности для переброски в Европу, но пока никаких действий предпринято не было.
Ллойд Остин. Фото © Twitter / SecDef
Министр обороны США Ллойд Остин намерен совершить поездку в Европу, чтобы там обсудить с союзниками Штатов ситуацию вокруг Украины и России. Об этом сообщает "Голос Америки"*.
"Позже в этом месяце министр обороны Ллойд Остин отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряжённости вокруг России", — говорится в сообщении радиостанции.
Как уточнила на своей странице в Twitter корреспондент Карла Бэбб, Остин будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО 16–17 февраля.
Напомним, ранее 8,5 тысячи американских военных получили приказ подготовиться к переброске в Европу для усиления восточного фланга НАТО. При этом альянс утром 24 января объявил об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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