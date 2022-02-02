Глава Пентагона отправится в Европу обсудить Россию и Украину

Министр обороны США Ллойд Остин намерен совершить поездку в Европу, чтобы там обсудить с союзниками Штатов ситуацию вокруг Украины и России. Об этом сообщает "Голос Америки"*.

"Позже в этом месяце министр обороны Ллойд Остин отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряжённости вокруг России", — говорится в сообщении радиостанции.

Как уточнила на своей странице в Twitter корреспондент Карла Бэбб, Остин будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО 16–17 февраля.