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Эксперт Кувиков предупредил о новом способе кражи банковских данных с телефона

Киберпреступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов в момент, если пользователь подключался к бесплатному Wi-Fi.

1 февраля, 23:32

Фото © Pixabay

Злоумышленники начали создавать подложные точки сетей Wi-Fi и красть банковские личные данные граждан, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. По словам эксперта, такие точки доступа маскируют под места пребывания — кинотеатр, магазин, кафе и так далее.

"Для преступников такие точки Wi-Fi выступают "кладезем информации", — сообщил Кувиков "Газете.ru".

По его словам, злоумышленники создают названия точек раздачи Wi-Fi, идентичные настоящим, предоставляемым различными учреждениями и заведениями. Когда пользователь подключается к настоящей точке в первый раз, то система его устройства это запоминает, а при обнаружении такой же, но уже подложной пытается автоматически подключиться, часто не уведомляя пользователя. В этот момент киберпреступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов. Под угрозой могут быть почта, учётные записи Apple, Google, банковские приложения, данные платёжных карт. Также возможно переключение на фишинговые сайты.

"Число бесплатных Wi-Fi-сетей растёт в разы ежегодно, при этом зачастую для подключения к ним пользователю не нужно вводить пароль и проходить авторизацию. К сожалению, такое подключение может обернуться случайной или незаметной загрузкой программ-шпионов, а также утечкой конфиденциальной информации", — подытожил Кувиков.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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