"Не просто переворот": Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке расправы над ним и членами правительства

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало подтвердил о сообщения о том, что в стране была предпринята попытка государственного переворота, но она закончилась провалом. Лидер республики заявил, что пытались убить его, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров.

"Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет", — цитирует Эмбало Reuters.

По его мнению, мятежники были хорошо организованы. Попытку госпереворота могли осуществить "люди, причастные к торговле наркотиками". Сейчас уже проходят аресты. Глава республики уточнил, что ситуация была неясной в течение нескольких часов после нападения. Армия армия осталась верна действующему правительству.

"Я могу заверить вас, что ни один лагерь не присоединился к этой попытке переворота. Она была изолирована. Она связана с людьми, против которых мы боролись", — заявил Эмбало.