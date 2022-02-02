"Не просто переворот": Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке расправы над ним и членами правительства
Лидер западно-африканской республики рассказал, что армия осталась верна действующим властям. Мятеж попытались поднять "люди, причастные к торговле наркотиками", отметил Эмбало.
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало подтвердил о сообщения о том, что в стране была предпринята попытка государственного переворота, но она закончилась провалом. Лидер республики заявил, что пытались убить его, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров.
"Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет", — цитирует Эмбало Reuters.
По его мнению, мятежники были хорошо организованы. Попытку госпереворота могли осуществить "люди, причастные к торговле наркотиками". Сейчас уже проходят аресты. Глава республики уточнил, что ситуация была неясной в течение нескольких часов после нападения. Армия армия осталась верна действующему правительству.
"Я могу заверить вас, что ни один лагерь не присоединился к этой попытке переворота. Она была изолирована. Она связана с людьми, против которых мы боролись", — заявил Эмбало.
Ранее Лайф сообщал, что россиян в Гвинее-Бисау призвали не покидать дома из-за сообщений о госперевороте. В дипмиссии сообщили, что около двух часов дня группа неизвестных в штатском, вооружённых автоматами и гранатомётами, совершила нападение на дом правительства.
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