Двое полицейских застрелены на территории колледжа в США
Погибшие были близкими друзьями. Подозреваемый успел скрыться, но вскоре был пойман на берегу реки. Его искали представители нескольких ведомств.
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Двое полицейских погибли в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Вирджиния. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого.
"Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Вирджинии во вторник днём, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", — пишет газета Washington Post.
Издание уточняет, что погибшие были близкими друзьями. Убийцу задержали в результате масштабной операции, проведённой разными ведомствами. Судя по видео с места, нашли мужчину на берегу реки.
А ранее Лайф писал, что жертвой стрельбы у школы в Миннесоте стал один ученик. Огонь был открыт около полудня по местному времени у входа в образовательный центр в Ричфилде, который посещает до 200 детей.
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