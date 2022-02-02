Двое полицейских застрелены на территории колледжа в США

Двое полицейских погибли в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Вирджиния. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого.

"Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Вирджинии во вторник днём, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", — пишет газета Washington Post.

Издание уточняет, что погибшие были близкими друзьями. Убийцу задержали в результате масштабной операции, проведённой разными ведомствами. Судя по видео с места, нашли мужчину на берегу реки.