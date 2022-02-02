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Двое полицейских застрелены на территории колледжа в США

Погибшие были близкими друзьями. Подозреваемый успел скрыться, но вскоре был пойман на берегу реки. Его искали представители нескольких ведомств.

2 февраля, 00:36
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/broadcastben_/status/1488655424605802500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">broadcastben_</a></p>

© Twitter / broadcastben_

Двое полицейских погибли в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Вирджиния. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого.

"Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Вирджинии во вторник днём, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", пишет газета Washington Post.

Издание уточняет, что погибшие были близкими друзьями. Убийцу задержали в результате масштабной операции, проведённой разными ведомствами. Судя по видео с места, нашли мужчину на берегу реки.

Пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо

Пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо

А ранее Лайф писал, что жертвой стрельбы у школы в Миннесоте стал один ученик. Огонь был открыт около полудня по местному времени у входа в образовательный центр в Ричфилде, который посещает до 200 детей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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