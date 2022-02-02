Инфекционист Поздняков: Антитела у привитых быстрее срабатывают на "стелс-омикрон"
Подштамм BA.2, умеющий хорошо маскироваться, был выявлен в Алжире в январе. Он отличается ещё большей заразностью, чем первоначальный "омикрон".
© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Вакцинированные от ковида люди быстрее вырабатывают антитела к новому штамму коронавируса — "стелс-омикрону". Об этом сообщил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный "омикрон", — сказал Поздняков в беседе с РИА "Новости".
Он пояснил, что заражение всё равно происходит, поскольку иммунная система не может отреагировать на болезнь заранее. Однако после инфицирования у привитых от коронавируса начинается активная выработка антител в клетках памяти. Они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестаёт быть заразным.
Ранее Лайф писал, что вирусолог Пётр Чумаков спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с "омикроном" в России. Рассуждать об окончании пандемии во всём мире пока сложно, отметил он. Особенно глядя на Китай, который сейчас будет самым слабым звеном в борьбе с ковидом.
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