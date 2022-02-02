НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Игрок "Вашингтона" Дмитрий Орлов признан второй звездой дня в НХЛ

Именно россиянин стал автором победной шайбы столичных в матче против "Питтсбурга".

2 февраля, 07:38

Дмитрий Орлов. Фото © Getty Images / Patrick McDermott / NHLI

Защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В матче против "Питтсбурга" он забросил две шайбы, одна из которых стала для столичных победной. Добавим, что встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Нападающий "Миннесоты" Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня был признан нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Митчелл Марнер, третьей — форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1