Игрок "Вашингтона" Дмитрий Орлов признан второй звездой дня в НХЛ
Именно россиянин стал автором победной шайбы столичных в матче против "Питтсбурга".
Дмитрий Орлов. Фото © Getty Images / Patrick McDermott / NHLI
Защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В матче против "Питтсбурга" он забросил две шайбы, одна из которых стала для столичных победной. Добавим, что встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Первой звездой дня был признан нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Митчелл Марнер, третьей — форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер.
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