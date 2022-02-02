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Поклонская предложила помочь Украине осознать, почему Крым стал российским

Она отметила, что спустя восемь лет власти Незалежной наконец-то задались вопросом о причинах референдума на полуострове. Аргументы Поклонская может озвучить на двух языках.

2 февраля, 08:57

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о готовности помочь Верховной раде понять, почему Крым вошёл в состав России. Об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости".

"Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском", — сказала она.

Поклонская отказалась вступить в должность посла России в Кабо-Верде

Поклонская отказалась вступить в должность посла России в Кабо-Верде

Поклонская отметила, что спустя восемь лет власти Украины наконец-то задались вопросом о причинах референдума на полуострове. По её словам, создание комиссии с целью расследования фактов, которые способствовали потере Крыма, является позитивным сдвигом хотя бы потому, что есть намёк на признание очевидных вещей — голосование прошло и для этого была причина.

"Заключается эта причина в том, что кровавые события на Майдане 2013–2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провёл референдум", — добавила Поклонская.

Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества

Ранее Лайф рассказал, что в МИД назвали причину отказа Поклонской вступить в должность посла в Кабо-Верде. Причём ранее Наталья рассказывала, что очень хотела занять этот пост, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом. Также об угрозах, вынудивших Поклонскую отказаться от должности посла, поведал политолог Жаров.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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