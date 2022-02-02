В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с ковидом
Этот показатель на 1,6% меньше, чем днём ранее. За последние 24 часа полностью выздоровело 48 426 человек.
Госпиталь для больных CoViD-19 в городской клинической больнице № 52, Москва. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 17 201 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
Отмечается, что этот показатель на 1,6% меньше, чем 1 февраля. Также за 24 часа полностью выздоровело от болезни 48 426 пациентов, общее число поборовших CoViD-19 составило 10 337 008.
За всё время в России выявили 12 128 796 случаев коронавируса, из которых 141 883 — за последние сутки, зафиксировано 332 690 летальных исходов. Отмечается, что за прошедшие 24 часа зарегистрировали 678 смертей пациентов с коронавирусом.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит оснований для введения внешних ограничений по CoViD-19. По её словам, система здравоохранения справляется, а показатели летальности не выше, чем в другие периоды.
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