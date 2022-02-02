В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 17 201 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что этот показатель на 1,6% меньше, чем 1 февраля. Также за 24 часа полностью выздоровело от болезни 48 426 пациентов, общее число поборовших CoViD-19 составило 10 337 008.

За всё время в России выявили 12 128 796 случаев коронавируса, из которых 141 883 — за последние сутки, зафиксировано 332 690 летальных исходов. Отмечается, что за прошедшие 24 часа зарегистрировали 678 смертей пациентов с коронавирусом.