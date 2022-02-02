Попова: Карантин сокращён до семи дней для тех, кто контактировал с заражёнными
По словам главы Роспотребнадзора, если человек имеет положительный ПЦР-тест, то, чтобы выйти на работу, следует дождаться отрицательного результата и решения врача.
Анна Попова. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Срок карантина с 14 до семи дней сократили лишь для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА "Новости".
"Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет", — добавила она.
Ранее Лайф передавал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается у россиян 15–17 и 30–49 лет. Рост заражений среди пожилых людей от 65 лет и старше пока удаётся сдерживать. Позднее Попова заявила, что речь о локдауне в России не идёт. В отличие от 2020 года, в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики. Также действует целое новое направление — система информирования населения.
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