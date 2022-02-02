Попова: Карантин сокращён до семи дней для тех, кто контактировал с заражёнными

Срок карантина с 14 до семи дней сократили лишь для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА "Новости".

"Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет", — добавила она.