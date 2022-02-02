Кардиолог Шугушев рассказал, кто находится в зоне риска при "омикроне"

Новый вариант коронавируса "омикрон" ещё не вытеснил дельта-штамм полностью и, в отличие от предыдущей мутации, провоцирует тяжёлые последствия у заражённых с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев.

"Если мы говорим в целом об "омикроне", то, безусловно, количество пневмоний стало в разы, в десятки раз меньше. Но не будем забывать, что "омикрон" полностью ещё не вытеснил дельта-штамм. Всё ещё есть определённая прослойка людей, которая попадает в больницу с дельта-штаммом", — пояснил врач.

По словам Шугушева, тропность — привязанность к тканям — снизилась, но полностью способность проникать в ткани лёгких у вируса не потерялась. Он отметил, что "омикрон" действует иначе, ищет уязвимые места. Так, этот вариант коронавируса распознаёт хронические заболевания, чаще всего связанные с сердечно-сосудистой системой, почками и печенью, и вызывает их обострение. А уже в результате этого человек переносит CoViD-19 в тяжёлой форме.

Шугушев отметил важность своевременной ревакцинации. По его словам, если с момента прививки прошло не более шести месяцев, то вариант тяжёлого течения практически сводится к нулю, потому что сам по себе "омикрон", несмотря на то что быстро передаётся, переносится намного легче.