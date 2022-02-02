Украина провела учения с использованием систем "Ураган" у границ Крыма

Украинские военнослужащие провели учения с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи границы с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

Отмечается, что тренировки прошли в условиях, максимально приближённых к боевым. Как уточняется в сообщении, поднятые по тревоге военные за считанные минуты покинули район сосредоточения, совершили марш, развёртывание в районе огневых позиций и наведение на цели условного противника для их дальнейшего уничтожения.

"Подобные тренировки вырабатывают у военнослужащих определённый алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и выполнения команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного манёвра и оставлении огневой позиции", — сообщил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.