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Украина провела учения с использованием систем "Ураган" у границ Крыма

Отмечается, что мероприятия прошли в условиях, максимально приближённых к боевым, а подобные тренировки вырабатывают у военнослужащих определённый алгоритм действий.

2 февраля, 08:42
<p>Учения украинских военных на границе с Крымом. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВСУ</a></p>

Учения украинских военных на границе с Крымом. Фото © Facebook / ВСУ

Украинские военнослужащие провели учения с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи границы с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

Отмечается, что тренировки прошли в условиях, максимально приближённых к боевым. Как уточняется в сообщении, поднятые по тревоге военные за считанные минуты покинули район сосредоточения, совершили марш, развёртывание в районе огневых позиций и наведение на цели условного противника для их дальнейшего уничтожения.

"Подобные тренировки вырабатывают у военнослужащих определённый алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и выполнения команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного манёвра и оставлении огневой позиции", — сообщил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Ранее на границе с Крымом выполнили учения украинские артиллеристы. По легенде при разведке местности беспилотник обнаружил продвижение живой силы, после чего участники манёвров приступили к уничтожению цели.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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