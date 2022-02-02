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"Хотел остаться": Полузащитник сборной России Мухин рассказал о переходе в ЦСКА из "Локомотива"

По его словам, соответствующее решение он был вынужден принять вместе со своим агентом.

2 февраля, 08:30

Фото © ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной России Максим Мухин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, как состоялся его переход из ЦСКА в "Локомотив".

"Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны "Локомотива" не было особого желания. Не смогли договориться (с "Локомотивом". — Прим. Лайфа). На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своём клубе", — заявил Мухин.

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Добавим, что Максим Мухин стал игроком ЦСКА этим летом. До этого он выступал в составе московского "Локомотива".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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