"Хотел остаться": Полузащитник сборной России Мухин рассказал о переходе в ЦСКА из "Локомотива"

"Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны "Локомотива" не было особого желания. Не смогли договориться (с "Локомотивом". — Прим. Лайфа). На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своём клубе", — заявил Мухин.