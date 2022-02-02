Сотрудник ГИБДД, подравшийся с девушкой-опером в Петербурге, написал на неё заявление

Девушка-опер нападает на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге. Видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался с девушкой-оперуполномоченной Алёной Юдиной в дежурной части, написал на неё заявление за публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в рапорте 34-летний Колесников написал, что девушка ругалась матом в общественном месте, нетактично разговаривала с задержанным им гражданином Узбекистана и позволяла себе выражения, порочащие честь сотрудников ГИБДД. Также инспектор ДПС сообщил, что Юдина применила к нему и его коллеге физическую силу.

Напарник Колесникова Дмитрий Перенюк тоже составил заявление на девушку-опера. По его словам, правоохранительница толкнула его в грудь и несколько раз ударила в лицо.

Сейчас Колесников задержан по 91-й статье "Содержание принудительных мер воспитательного воздействия". Суд назначен на 3 февраля.