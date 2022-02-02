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Сотрудник ГИБДД, подравшийся с девушкой-опером в Петербурге, написал на неё заявление

Напарник правоохранителя тоже составил "жалобу" на оперуполномоченную уголовного розыска. По его словам, она толкнула его в грудь и несколько раз ударила в лицо.

2 февраля, 08:29

Кадр видео драки между сотрудниками ГИБДД и девушкой-опером в Петербурге © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

Девушка-опер нападает на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге. Видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался с девушкой-оперуполномоченной Алёной Юдиной в дежурной части, написал на неё заявление за публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в рапорте 34-летний Колесников написал, что девушка ругалась матом в общественном месте, нетактично разговаривала с задержанным им гражданином Узбекистана и позволяла себе выражения, порочащие честь сотрудников ГИБДД. Также инспектор ДПС сообщил, что Юдина применила к нему и его коллеге физическую силу.

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Напарник Колесникова Дмитрий Перенюк тоже составил заявление на девушку-опера. По его словам, правоохранительница толкнула его в грудь и несколько раз ударила в лицо.

Сейчас Колесников задержан по 91-й статье "Содержание принудительных мер воспитательного воздействия". Суд назначен на 3 февраля.

Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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