"Локомотив" и "Краснодар" интересуются форвардом сборной Канады Лариным

Сейчас форвард не может договориться со стамбульским клубом о новом контракте из-за разногласий по зарплате. При этом его нынешнее соглашение с "Бешикташем" действует до лета этого года. Добавим, что помимо двух представителей РПЛ в игроке заинтересован английский "Вест Бромвич".