"Локомотив" и "Краснодар" интересуются форвардом сборной Канады Лариным
В этом сезоне он провёл 25 матчей в составе своей нынешней команды и забил шесть мячей.
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Московский "Локомотив" и футбольный клуб "Краснодар" заинтересованы в переходе форварда "Бешикташа" и сборной Канады Кайла Ларина, сообщает издание Sabah.
Сейчас форвард не может договориться со стамбульским клубом о новом контракте из-за разногласий по зарплате. При этом его нынешнее соглашение с "Бешикташем" действует до лета этого года. Добавим, что помимо двух представителей РПЛ в игроке заинтересован английский "Вест Бромвич".
В этом сезоне он провёл 25 матчей в составе "Бешикташа" и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.
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