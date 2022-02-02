НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Локомотив" и "Краснодар" интересуются форвардом сборной Канады Лариным

В этом сезоне он провёл 25 матчей в составе своей нынешней команды и забил шесть мячей.

2 февраля, 08:16

Фото © bjk.com.tr

Московский "Локомотив" и футбольный клуб "Краснодар" заинтересованы в переходе форварда "Бешикташа" и сборной Канады Кайла Ларина, сообщает издание Sabah.

Сейчас форвард не может договориться со стамбульским клубом о новом контракте из-за разногласий по зарплате. При этом его нынешнее соглашение с "Бешикташем" действует до лета этого года. Добавим, что помимо двух представителей РПЛ в игроке заинтересован английский "Вест Бромвич".

Переход игрока сборной Люксембурга Мартинша будет стоить "Спартаку" около 7 млн евро

Переход игрока сборной Люксембурга Мартинша будет стоить "Спартаку" около 7 млн евро

В этом сезоне он провёл 25 матчей в составе "Бешикташа" и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1