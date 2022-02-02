НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Экс-игрок "Локомотива" рассказал, как в клубе брали деньги с игроков за место в составе

При этом речь могла идти либо о половине премиальных, либо о части месячной зарплаты, которую платили футболистам.

2 февраля, 08:51

Иван Старков. Фото © ТАСС / АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Иван Старков в беседе со Sport24 рассказал, как с игроков брали деньги за попадание в состав команды.

"Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали — тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду", — заявил Старков.

Бывший тренер "Кубани" рассказал о коррупции в российском футболе

Бывший тренер "Кубани" рассказал о коррупции в российском футболе

Он также заметил, что речь могла идти либо о половине премиальных, либо о части месячной зарплаты, которую платили футболистам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1