Экс-игрок "Локомотива" рассказал, как в клубе брали деньги с игроков за место в составе
При этом речь могла идти либо о половине премиальных, либо о части месячной зарплаты, которую платили футболистам.
Иван Старков. Фото © ТАСС / АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Иван Старков в беседе со Sport24 рассказал, как с игроков брали деньги за попадание в состав команды.
"Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали — тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду", — заявил Старков.
Он также заметил, что речь могла идти либо о половине премиальных, либо о части месячной зарплаты, которую платили футболистам.
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