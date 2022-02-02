Экс-игрок "Локомотива" рассказал, как в клубе брали деньги с игроков за место в составе

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Иван Старков в беседе со Sport24 рассказал, как с игроков брали деньги за попадание в состав команды.

"Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали — тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду", — заявил Старков.