В оперштабе Москвы рассказали, как открыть больничный при симптомах ОРВИ

В оперативном штабе москвичам рассказали, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ, в случае заражения ковидом, а также контактировавшим с больными.

Так, при наличии симптомов ОРВИ можно оставить заявку на сайте ЕМИАС на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники, он же сможет дистанционно открыть больничный на неделю после разговора с пациентом.

Также можно без записи прийти к дежурному врачу в любую поликлинику или вызвать врача на дом. Для заболевших ОРВИ открывают электронный больничный на семь дней, ковидом — на 14 дней.

"Результат сданного в Москве ПЦР-теста попадает в единую лабораторную систему автоматически. При положительном результате теста на CoViD-19 с пациентом обязательно свяжется врач и, в зависимости от его состояния, проведёт аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный либо, в случае тяжёлого течения заболевания (или если пациент маломобилен), оформит вызов на дом. Тогда больничный будет открыт во время визита", — говорится в сообщении на сайте mos.ru.

Если пациент контактировал с инфицированным коронавирусом, но у него нет симптомов ОРВИ, то факт контакта должен подтвердить сам заболевший или его работодатель. Можно предложить заболевшему сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму. Если контакт с заболевшим CoViD-19 произошёл на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы.

Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно, его автоматически отправят работодателю. Документ будет доступен в электронной медкарте.