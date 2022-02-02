Иммунолог Болибок заявил о сокращении инкубационного периода "омикрона" почти до суток

Инкубационный период штамма ковида "омикрон" сократился почти до одних суток, что связано с высокой заразностью инфекции. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Тульской службой новостей".

"Инкубационный период значительно сократился, почти до суток. Можно заразиться, а на следующий день уже заболеть — появляется температура и другие симптомы. Это закономерный итог повышения контагиозности вируса — "омикрон" не только от человека к человеку быстро передаётся, но и внутри организма от клетки к клетке стремительно перескакивает", — рассказал специалист.

По его словам, такое стремительное поведение инфекции приводит к тому, что небольшие порции вируса уже в течение первых суток размножаются и распространяются на достаточно большое количество клеток организма, а это в результате приводит к болезни. Причём бывают и такие случаи, когда признаки заболевания проявляются раньше. Конец инкубационного периода означает проявление клинической симптоматики, и уже тогда человек становится заразным для окружающих, объяснил Болибок.