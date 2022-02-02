НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Иммунолог Болибок заявил о сокращении инкубационного периода "омикрона" почти до суток

Причём бывают и такие случаи, когда признаки заболевания проявляются раньше. Человек становится заразным для окружающих в конце такого периода, когда заболевает.

2 февраля, 09:06

© Pixabay

Инкубационный период штамма ковида "омикрон" сократился почти до одних суток, что связано с высокой заразностью инфекции. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Тульской службой новостей".

"Инкубационный период значительно сократился, почти до суток. Можно заразиться, а на следующий день уже заболеть — появляется температура и другие симптомы. Это закономерный итог повышения контагиозности вируса "омикрон" не только от человека к человеку быстро передаётся, но и внутри организма от клетки к клетке стремительно перескакивает", рассказал специалист.

Попова заявила, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких

Попова заявила, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких

По его словам, такое стремительное поведение инфекции приводит к тому, что небольшие порции вируса уже в течение первых суток размножаются и распространяются на достаточно большое количество клеток организма, а это в результате приводит к болезни. Причём бывают и такие случаи, когда признаки заболевания проявляются раньше. Конец инкубационного периода означает проявление клинической симптоматики, и уже тогда человек становится заразным для окружающих, объяснил Болибок.

Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал, как протекает болезнь при "омикроне"

Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал, как протекает болезнь при "омикроне"

Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в беседе с Лайфом, кто находится в зоне риска при "омикроне". В отличие от "дельты", эта мутация вызывает обострение хронических заболеваний. А это, в свою очередь, приводит к тяжёлой форме болезни.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1