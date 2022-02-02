Захарова не стала подтверждать подлинность слитых ответов США и НАТО
Ранее испанская газета Еl Pais опубликовала, как утверждается, текст конфиденциального ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом подлинность документов пока не подтверждена.
Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые ранее обнародовала испанская газета El Pais.
"Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ", — сказала "Газете.ru" Захарова.
При этом РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник подтвердило подлинность слитых документов.
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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