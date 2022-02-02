Захарова не стала подтверждать подлинность слитых ответов США и НАТО

Ранее испанская газета Еl Pais опубликовала, как утверждается, текст конфиденциального ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом подлинность документов пока не подтверждена.