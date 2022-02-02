Трамп уверен, что Байден может пойти на серьёзные уступки на переговорах с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что Россия может многое получить в ходе переговоров с американской администрацией во главе с лидером Штатов Джо Байденом, если не станет предпринимать агрессивные действия против Украины. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом Newsmax.

"Как минимум они (россияне) договорятся о многих хороших вещах. Потому что если они не предпримут эти шаги [в отношении Украины], Байден даст им всё", — предположил Трамп.