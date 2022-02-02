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Трамп уверен, что Байден может пойти на серьёзные уступки на переговорах с Россией

Экс-президент США также отметил, что РФ, по его мнению, собирается прибегнуть к активным мерам против Украины. По его словам, об этом говорят некоторые признаки.

2 февраля, 05:25

Дональд Трамп © ТАСС / AP

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что Россия может многое получить в ходе переговоров с американской администрацией во главе с лидером Штатов Джо Байденом, если не станет предпринимать агрессивные действия против Украины. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом Newsmax.

"Как минимум они (россияне) договорятся о многих хороших вещах. Потому что если они не предпримут эти шаги [в отношении Украины], Байден даст им всё", — предположил Трамп.

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При этом он отметил, что Россия, по его мнению, собирается прибегнуть к активным действиям против Украины. По его словам, в сложившейся ситуации просматриваются некоторые признаки, указывающие на это. Однако Трамп не стал уточнять, о каких шагах может идти речь.

Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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