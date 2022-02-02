Вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России

Во многих странах заболеваемость "омикроном" за пару месяцев достигает пика и затем идёт на спад. В России уже к концу текущей недели или в начале следующей этот пик пройдёт. Таким мнением поделился профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА ФАН.

При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%. Это связано с тем, что тогда не были выявлены чёткие методы лечения заболевания, отметил вирусолог.

Вместе с тем Альтштейн предупредил, что головная боль и плохое самочувствие не являются верными признаками заражения "омикроном", поскольку такие симптомы также характерны для простудных заболеваний.

"Чтобы предсказать симптомы возможного штамма, нужно смотреть на нуклеиновую связь и как в течение пандемии менялись геномы вируса. С ним чёткие закономерности происходят. Во многих странах "омикрон" за пару месяцев достигает пика, потом идёт на спад постепенно. Я думаю, что к концу недели – в начале следующей пройдёт пик заболеваемости", — предположил специалист.