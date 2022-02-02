НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России

При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%.

2 февраля, 09:42

Столичный госпиталь для ковидных пациентов № 52 © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Во многих странах заболеваемость "омикроном" за пару месяцев достигает пика и затем идёт на спад. В России уже к концу текущей недели или в начале следующей этот пик пройдёт. Таким мнением поделился профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА ФАН.

При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%. Это связано с тем, что тогда не были выявлены чёткие методы лечения заболевания, отметил вирусолог.

Попова заявила, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких

Попова заявила, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких

Вместе с тем Альтштейн предупредил, что головная боль и плохое самочувствие не являются верными признаками заражения "омикроном", поскольку такие симптомы также характерны для простудных заболеваний.

"Чтобы предсказать симптомы возможного штамма, нужно смотреть на нуклеиновую связь и как в течение пандемии менялись геномы вируса. С ним чёткие закономерности происходят. Во многих странах "омикрон" за пару месяцев достигает пика, потом идёт на спад постепенно. Я думаю, что к концу недели в начале следующей пройдёт пик заболеваемости", — предположил специалист.

Глава Европейского бюро ВОЗ предрёк мощную, но короткую волну "омикрона" в России

Глава Европейского бюро ВОЗ предрёк мощную, но короткую волну "омикрона" в России

Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в беседе с Лайфом, кто находится в зоне риска при "омикроне". В отличие от "дельты", эта мутация вызывает обострение хронических заболеваний. А это, в свою очередь, приводит к тяжёлой форме болезни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1