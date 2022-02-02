"Слезь с кефира": Собчак раскритиковала Шнурова после оскорбительного клипа про неё

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил уже ставший скандальным клип под названием "Шмарофон", посвятив строчки телеведущей и блогеру Ксении Собчак. Причём опубликована композиция была не на официальных страницах коллектива, а в фанатском аккаунте в "Инстаграме". Собчак не стала молчать и ответила Шнурову у себя в соцсети.

В песне звучат строчки про ребёнка Ксении от актёра Максима Виторгана, который якобы похож на бывшего партнёра Собчак Сергея Капкова, отсылки на смертельное ДТП в Сочи ("подумаешь, убила — спешила ж по делам"), в которое попала блогер по пути в аэропорт. Также журналистку сравнивают с кобылой, замечая, что теперь она "кляча".

"Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, "в говно", но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом что сморщенная жопа, текстами уровня "аншлаг-аншлаг" и клипами, на которые жена денег не даёт", — жёстко ответила блогер.

Собчак посоветовала Шнурову "слезть с кефира" и хорошенько выпить, чтобы возродить талант. В ином же случае она заметила, что музыканту "пора заткнуться".

"Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", — заметила телеведущая.

Примечательно, что после конфликта в "Инстаграме" исчезла страница музыкального коллектива Шнурова (leningrad_shnurov). Помощник музыканта уточнил изданию Znak.com, что не знает, кто причастен к удалению аккаунта.