Эпидемиолог Роспотребнадзора: Вакцина от гриппа помогает справиться с коронавирусом
Наталья Пшеничная рассказала об исследовании итальянских учёных, доказавших, что пожилые пациенты, которые привились от гриппа, значительно реже умирали от ковида.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Прививка от гриппа помогает иммунитету справиться и с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, по этому поводу уже существуют научные исследования, которые опубликованы в авторитетных журналах.
"Например, есть публикация учёных из Нидерландов о медработниках, которые активно вакцинировались от гриппа в 2019–2020 годах и практически не болели CoViD-19 или болели в лёгкой форме", — приводит слова эксперта "Газета.ru".
Пшеничная также рассказала об исследовании итальянских учёных, доказавших, что пожилые пациенты, которые провакцинировались от гриппа, значительно реже умирали от ковида. Кроме того, прививка вызывает более сбалансированный ответ иммунной системы при встрече с SARS-CoV-2, без развития цитокинового шторма, который часто становится причиной осложнений или смерти при коронавирусе.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус тревожно оценил ситуацию с ростом смертности от ковида. По словам директора организации, данные показатели растут в большинстве регионов планеты, а число новых случаев заражения в мире за последние десять недель уже превысило данные за весь 2020 год.
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