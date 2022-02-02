Эпидемиолог Роспотребнадзора: Вакцина от гриппа помогает справиться с коронавирусом

Прививка от гриппа помогает иммунитету справиться и с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, по этому поводу уже существуют научные исследования, которые опубликованы в авторитетных журналах.

"Например, есть публикация учёных из Нидерландов о медработниках, которые активно вакцинировались от гриппа в 2019–2020 годах и практически не болели CoViD-19 или болели в лёгкой форме", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Пшеничная также рассказала об исследовании итальянских учёных, доказавших, что пожилые пациенты, которые провакцинировались от гриппа, значительно реже умирали от ковида. Кроме того, прививка вызывает более сбалансированный ответ иммунной системы при встрече с SARS-CoV-2, без развития цитокинового шторма, который часто становится причиной осложнений или смерти при коронавирусе.