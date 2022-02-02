Тульская школьница попала в больницу после того, как на неё с крыши обрушился лёд

В Туле на 10-летнюю девочку упала наледь с крыши дома. По факту полученных школьницей травм следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

"По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя жительница Тулы проходила по улице Полюсной вдоль пятиэтажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

К настоящему моменту следователи уже осмотрели место происшествия, состояние кровли дома, опросили очевидцев и изъяли необходимую документацию. Теперь будут проводиться судебные экспертизы, в дальнейшем правоохранители дадут оценку действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши данного дома от снега и наледи, сообщили в пресс-службе.