Сборной России предсказали третье место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине

Эксперты предсказали нашей сборной 30 медалей: 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых. Первое место специалисты отдают команде Норвегии, которая, по их версии, возьмёт 44 медали (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых), а второе место займёт сборная Германии.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.