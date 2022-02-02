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Сборной России предсказали третье место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине

Игры в столице Поднебесной стартуют 4 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.

2 февраля, 10:59

Фото © Twitter / Beijing 2022

Сборная России займёт третье место в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Такой прогноз опубликовала статистическая компания Gracenote.

Эксперты предсказали нашей сборной 30 медалей: 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых. Первое место специалисты отдают команде Норвегии, которая, по их версии, возьмёт 44 медали (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых), а второе место займёт сборная Германии.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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