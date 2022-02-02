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Локдауны в США и Европе спровоцировали рост безработицы и случаев домашнего насилия

По мнению учёных, самоизоляция считается наиболее эффективной мерой против заражения коронавирусом, однако негативно отражается на работе и отношениях в семье.

2 февраля, 10:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Введённые в США и Европе локдауны из-за CoViD-19 весной 2020 года снизили смертность всего на 0,2%, однако привели к огромным экономическим и социальным потерям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёными Университета Джонса Хопкинса.

"Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии", — говорится в материалах.

По мнению учёных, самоизоляция заболевших считается наиболее эффективной мерой: такая практика позволила снизить смертность от болезни на 2,9%. Тем не менее изоляция негативно отразилась на отношениях в семье и лишила заражённых людей доступа к более безопасным местам — паркам, пляжам и другим открытым площадкам, отметили эксперты.

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Авторы исследования утверждают, что локдауны спровоцировали рост безработицы и снизили качество образовательного процесса, их введение также поспособствовало увеличению случаев домашнего насилия и передозировки медицинских препаратов.

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Ранее врач Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона". По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится. С такой точкой зрения согласен и иммунолог Крючков.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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