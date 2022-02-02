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Учёный Боровков спрогнозировал дату пика заболеваемости "омикроном" в Петербурге

При этом специалист отметил, что эта волна коронавируса отличается от всех предыдущих. Она будет пикообразной, что прослеживается во всех вариантах прогноза.

2 февраля, 10:48

Фото © ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV

В Санкт-Петербурге пик заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" ожидается 15 февраля. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал российский учёный в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Алексей Боровков.

"Пик заболеваемости в Петербурге мы ожидаем 15 февраля, в Москве — декадой позже, 26 февраля, в России в целом — в начале марта", — сказал он.

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Учёный объяснил, что прогнозы строятся на основе девяти кривых, где первая — самая пессимистичная, служащая оценкой необходимых ресурсов системы здравоохранения, а девятая — самая оптимистичная, отвечающая за жёсткие условия карантина. Однако на этот раз он не вводился, поэтому она не реализовалась.

Боровков отметил, что эта волна коронавируса отличается от всех предыдущих. Она будет пикообразной, добавил учёный. Это прослеживается во всех девяти вариантах прогноза Центра НТИ.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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