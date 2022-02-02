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Песков — о целесообразности разговора Путина с Джонсоном: Смысл есть в разговоре с кем угодно

В Кремле заверили, что президент Владимир Путин открыт для общения со всеми. Даже с теми, кто "полностью заблуждается в происходящем".

2 февраля, 10:44

Владимир Путин с Борисом Джонсоном во время Международной конференции по Ливии. Фото © Kremlin.ru

Российская сторона открыта для общения даже с теми, кто заблуждается и не имеет чёткого понимания о происходящем в стране. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о целесообразности проведения телефонного разговора Владимира Путина с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Смысл есть в разговоре с кем угодно. Россия и тем более президент Путин открыты для общения со всеми. Даже теми, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет чёткого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение", — сказал представитель Кремля.

Джонсон и Зеленский заявили о возможной "стратегической ошибке" России

Джонсон и Зеленский заявили о возможной "стратегической ошибке" России

Ранее Лайф рассказывал, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политики обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, как полагается по протоколу. Проблема в том, что в это время Джонсон одной рукой держал большую папку с документами, которая едва ли должна была попасть на фото со встречи.

Напомним, что по итогам переговоров в Киеве премьер Британии и президент Украины заявили о возможной "стратегической ошибке" России. Они договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Незалежной.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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