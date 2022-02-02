Песков — о целесообразности разговора Путина с Джонсоном: Смысл есть в разговоре с кем угодно

Российская сторона открыта для общения даже с теми, кто заблуждается и не имеет чёткого понимания о происходящем в стране. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о целесообразности проведения телефонного разговора Владимира Путина с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Смысл есть в разговоре с кем угодно. Россия и тем более президент Путин открыты для общения со всеми. Даже теми, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет чёткого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение", — сказал представитель Кремля.

Ранее Лайф рассказывал, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политики обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, как полагается по протоколу. Проблема в том, что в это время Джонсон одной рукой держал большую папку с документами, которая едва ли должна была попасть на фото со встречи.