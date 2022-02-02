Песков — о целесообразности разговора Путина с Джонсоном: Смысл есть в разговоре с кем угодно
В Кремле заверили, что президент Владимир Путин открыт для общения со всеми. Даже с теми, кто "полностью заблуждается в происходящем".
Владимир Путин с Борисом Джонсоном во время Международной конференции по Ливии. Фото © Kremlin.ru
Российская сторона открыта для общения даже с теми, кто заблуждается и не имеет чёткого понимания о происходящем в стране. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о целесообразности проведения телефонного разговора Владимира Путина с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
"Смысл есть в разговоре с кем угодно. Россия и тем более президент Путин открыты для общения со всеми. Даже теми, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет чёткого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политики обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, как полагается по протоколу. Проблема в том, что в это время Джонсон одной рукой держал большую папку с документами, которая едва ли должна была попасть на фото со встречи.
Напомним, что по итогам переговоров в Киеве премьер Британии и президент Украины заявили о возможной "стратегической ошибке" России. Они договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Незалежной.
Комментариев: 0