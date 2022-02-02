НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков ответил Псаки, назвавшей Россию лисой на крыше курятника

По словам представителя Кремля, медведь, с которым традиционно сравнивают РФ, на такое здание забраться не сможет даже при желании, ведь он слишком тяжёлый.

2 февраля, 10:38
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/17173/photos/14121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Россию традиционно сравнивали с медведем, который при всём желании залезть на крышу курятника не сможет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая сравнила РФ с лисой, кричащей с крыши курятника о том, что она боится кур.

"Всё-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали, и при всём желании он на крышу курятника залезть не может — слишком большой и тяжёлый", — сказал Песков, уточнив при этом, что какие-то образные сравнения не входят в его функции.

Рейтинг Байдена падает, он начинает войну: Как соцсети шутят про мифическое вторжение России на Украину

Рейтинг Байдена падает, он начинает войну: Как соцсети шутят про мифическое вторжение России на Украину

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1