Песков ответил Псаки, назвавшей Россию лисой на крыше курятника
По словам представителя Кремля, медведь, с которым традиционно сравнивают РФ, на такое здание забраться не сможет даже при желании, ведь он слишком тяжёлый.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Россию традиционно сравнивали с медведем, который при всём желании залезть на крышу курятника не сможет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая сравнила РФ с лисой, кричащей с крыши курятника о том, что она боится кур.
"Всё-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали, и при всём желании он на крышу курятника залезть не может — слишком большой и тяжёлый", — сказал Песков, уточнив при этом, что какие-то образные сравнения не входят в его функции.
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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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