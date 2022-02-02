Песков ответил Псаки, назвавшей Россию лисой на крыше курятника

Россию традиционно сравнивали с медведем, который при всём желании залезть на крышу курятника не сможет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая сравнила РФ с лисой, кричащей с крыши курятника о том, что она боится кур .

"Всё-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали, и при всём желании он на крышу курятника залезть не может — слишком большой и тяжёлый", — сказал Песков, уточнив при этом, что какие-то образные сравнения не входят в его функции.