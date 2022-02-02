Песков заявил об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением США
Представитель отметил, что Вашингтон сохраняет свою внезапность в этом вопросе на международном плане. Речь шла о вероятном запрете для банков РФ проводить некоторые операции в долларах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен непредсказуемым санкционным поведением США. Об этом он сообщил журналистам.
"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, Соединённые Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане", — сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Вашингтон хочет запретить крупнейшим российским банкам проводить некоторые операции в долларах.
Лайф рассказывал, что в Конгресс был внесён проект о санкциях против промышленности и руководства России. Это был не первый подобный документ. Ранее Сенат США публиковал документ, также подразумевающий санкции против Путина и российских банков. Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.
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