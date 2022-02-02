Песков заявил об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен непредсказуемым санкционным поведением США. Об этом он сообщил журналистам.

"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, Соединённые Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане", — сказал Песков, комментируя сообщения о том, что Вашингтон хочет запретить крупнейшим российским банкам проводить некоторые операции в долларах.