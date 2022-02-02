Диетолог Круглова перечислила продукты, способные вызвать инфаркт

Продукты с содержанием соли и трансжиров могут стать причиной развития большинства патологий сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт. Об этом рассказала в беседе с "Москвой 24" врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Продукты, которые способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, содержат насыщенные жиры. Они есть в жирном мясе, колбасах, готовых мясных полуфабрикатах. При избыточном потреблении эти продукты могут провоцировать повышение холестерина, что приводит к инфаркту", — пояснила специалист.

Круглова подчеркнула, что одним из факторов риска развития инфаркта является высокое артериальное давление. По её словам, ситуацию может усугубить чрезмерное употребление солёной пищи. Кроме того, диетолог обратила внимание на то, что кофеин также может поспособствовать появлению недуга. К числу опасных продуктов врач отнесла и вафли.

При этом специалист добавила, что не существует продукта, который способен мгновенно вызвать инфаркт, в противном случае его бы запретили.