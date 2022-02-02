Иммунолог Болибок рассказал, может ли красное вино защитить от ковида

Красное вино вряд ли защитит от заражения CoViD-19, однако в напитке содержатся вещества, которые в теории способны смягчать последствия инфекции. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Данный напиток содержит антиоксиданты и вещества, которые защищают от паразитов, в частности ресвератрол. Также он способствует сохранению целостности сосудов, внутренней оболочки и препятствует избыточному тромбообразованию", — пояснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Тем не менее употребление вина никак не может снизить риск заражения, судя по тому, что в странах, где его производят и пьют — Италия, Франция, Греция, — до начала вакцинации была зафиксирована высокая смертность и заболеваемость, отметил иммунолог.

Согласно исследованию китайских учёных, среди людей, употребляющих около двух бокалов вина в день, заразившихся коронавирусом меньше, чем среди непьющих. Однако Болибок предположил, что в эту выборку могли попасть люди, представляющих определённую социальную группу обеспеченных и образованных людей, следящих за своим здоровьем.

По словам эксперта, любители вина всё же имеют преимущество над теми, кто предпочитает пиво или виски, так как эти напитки как раз способствуют заражению CoViD-19.