Песков не стал комментировать обнародованный Еl Pais ответ США и НАТО на предложения России

В Кремле видели публикацию в испанской газеты Еl Pais, которая обнародовала предполагаемые ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став комментировать публикацию.

"Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в "Паис" или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам", — сказал он.