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Песков не стал комментировать обнародованный Еl Pais ответ США и НАТО на предложения России

Он напомнил, что накануне Владимир Путин дал "общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России".

2 февраля, 10:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Кремле видели публикацию в испанской газеты Еl Pais, которая обнародовала предполагаемые ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став комментировать публикацию.

"Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в "Паис" или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам", — сказал он.

Песков напомнил, что накануне Владимир Путин дал "общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России".

Захарова не стала подтверждать подлинность слитых ответов США и НАТО

Захарова не стала подтверждать подлинность слитых ответов США и НАТО

Напомним, Россия передала американской стороне проекты договора о гарантиях безопасности 15 декабря. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. 2 февраля испанская газета Еl Pais опубликовала, как утверждается, текст этого конфиденциального ответа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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