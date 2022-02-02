Роль "метеорологов" в День сурка в Петербурге достанется паре из Ленинградского зоопарка

Пара сурков из Ленинградского зоопарка. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге роль предсказателей погоды в День сурка достанется паре из Ленинградского зоопарка – Ижорику и Августине. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Традиция следить за этими животными 2 февраля изначально пошла из США и Канады. Считается, что сурок, решающий покинуть свою нору в этот день или остаться в ней, "предсказывает" погоду. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Если погода пасмурная, то сурок, не видя своей тени, покидает нору, — значит, весна будет ранняя. Если же день солнечный, то животное, видя свою тень, пугается и прячется в своём жилище, — значит, ожидаются ещё шесть недель зимы.