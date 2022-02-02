В Кремле не хотят публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности
По словам Пескова, все пункты документа, переданного Россией зарубежным партнёрам, предельно конкретные, там нет ни одной общей фразы.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Российская сторона на данном этапе не заинтересована в предании огласке хода переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На данной стадии, по крайней мере, мы не хотим ничего обсуждать публично", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что "все озабоченности Москвы может снять то, что изложено в двух документах, направленных США и НАТО". По словам Пескова, все пункты предельно конкретные, там нет ни одной общей фразы.
"Всё следует понимать так, как там написано, никакого двойного прочтения быть не может", — отрезал он.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Ранее в среду испанскую газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти.
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