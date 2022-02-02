В Кремле не хотят публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности

Российская сторона на данном этапе не заинтересована в предании огласке хода переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На данной стадии, по крайней мере, мы не хотим ничего обсуждать публично", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что "все озабоченности Москвы может снять то, что изложено в двух документах, направленных США и НАТО". По словам Пескова, все пункты предельно конкретные, там нет ни одной общей фразы.

"Всё следует понимать так, как там написано, никакого двойного прочтения быть не может", — отрезал он.