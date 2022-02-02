Песков: Пока планов о новых контактах Путина и Байдена нет
Также нет понимания и о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём Энтони Блинкеном, уточнил он.
Встреча Путина и Байдена в Женеве летом 2021 года © Kremlin.ru
На сегодняшний день планов нового контакта президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Но они говорят, когда считают это целесообразным", — сказал Песков, уточнив, что пока таких планов нет.
Кроме того, пока нет и понимания о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном, отметил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.
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