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Песков: Пока планов о новых контактах Путина и Байдена нет

Также нет понимания и о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём Энтони Блинкеном, уточнил он.

2 февраля, 10:28
<p>Встреча Путина и Байдена в Женеве летом 2021 года © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Встреча Путина и Байдена в Женеве летом 2021 года © Kremlin.ru

На сегодняшний день планов нового контакта президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Но они говорят, когда считают это целесообразным", — сказал Песков, уточнив, что пока таких планов нет.

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Трамп уверен, что Байден может пойти на серьёзные уступки на переговорах с Россией

Кроме того, пока нет и понимания о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном, отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.

Песков: Путин говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом

Песков: Путин говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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