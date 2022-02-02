Песков: Пока планов о новых контактах Путина и Байдена нет

На сегодняшний день планов нового контакта президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Но они говорят, когда считают это целесообразным", — сказал Песков, уточнив, что пока таких планов нет.

Кроме того, пока нет и понимания о новом раунде российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном, отметил представитель Кремля.