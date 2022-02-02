Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил журналистам, что ему неизвестно о планах главы государства Владимира Путина встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Мне неизвестно об этом, в планах нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также прокомментировал обращение редакции радиостанции "Эхо Москвы" к Путину из-за угроз Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты"* и телеканала "Дождь"*. По его словам, Кремль в курсе данной просьбы.

"Это обращение сегодня будет доложено главе государства", — добавил Песков.

Ранее сегодня главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале обратился к Путину и попросил его как гаранта конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам. Также он заявил о солидарности с коллегами вышеперечисленных изданий.