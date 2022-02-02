Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Кадырова
Он также прокомментировал обращение редакции радиостанции "Эхо Москвы" к российскому лидеру из-за угроз главы Чечни в адрес журналистов. По его словам, Кремль в курсе данной просьбы.
Рамзан Кадыров © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил журналистам, что ему неизвестно о планах главы государства Владимира Путина встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Мне неизвестно об этом, в планах нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также прокомментировал обращение редакции радиостанции "Эхо Москвы" к Путину из-за угроз Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты"* и телеканала "Дождь"*. По его словам, Кремль в курсе данной просьбы.
"Это обращение сегодня будет доложено главе государства", — добавил Песков.
Ранее сегодня главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале обратился к Путину и попросил его как гаранта конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам. Также он заявил о солидарности с коллегами вышеперечисленных изданий.
Ранее Кремль переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи из Чечни. По словам Пескова, власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь сейчас "уж слишком неправдивое время". По последним данным, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, чью жену ранее вывезли на допрос из Нижнего Новгорода, покинул Россию вместе с дочерью. Вместе с тем глава региона Рамзан Кадыров заявил, что его сообщения об экс-судье вовсе не были угрозой.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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