Песков не исключил попытки Украины посягнуть на Крым
По словам представителя Кремля, это возможно в будущем, учитывая националистически настроенные элементы, в том числе в руководстве Незалежной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в будущем может силой посягнуть на российский Крым.
"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион — Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать", — отметил представитель Кремля.
А накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Лайфа, заявил, что возможное включение Украины в НАТО грозит вооружённым конфликтом в Крыму.
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