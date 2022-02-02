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Песков не исключил попытки Украины посягнуть на Крым

По словам представителя Кремля, это возможно в будущем, учитывая националистически настроенные элементы, в том числе в руководстве Незалежной.

2 февраля, 10:43

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в будущем может силой посягнуть на российский Крым.

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать", — отметил представитель Кремля.

Украина провела учения с использованием систем "Ураган" у границ Крыма

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А накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Лайфа, заявил, что возможное включение Украины в НАТО грозит вооружённым конфликтом в Крыму.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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