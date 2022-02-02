Песков не исключил попытки Украины посягнуть на Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в будущем может силой посягнуть на российский Крым.

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион — Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причём не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать", — отметил представитель Кремля.