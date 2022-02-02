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Песков: У России есть план на случай санкций США против операций банков в долларах

По словам представителя Кремля, предлагаемые действия позволят минимизировать последствия таких непредсказуемых шагов со стороны американских властей.

2 февраля, 10:51

Оплата банковской картой через терминал. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские власти подготовились к возможному введению со стороны США запрета для банков РФ работать с долларами и разработали план на такой случай. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", — сказал он.

Песков заявил об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением США

Песков заявил об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением США

Лайф рассказывал, что в Конгресс был внесён проект о санкциях против промышленности и руководства России. Это был не первый подобный документ. Ранее Сенат США публиковал документ, также подразумевающий санкции против Путина и российских банков. Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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