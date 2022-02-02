Глава МИД Украины Кулеба исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу

Власти Украины исключают возможность предоставления Донбассу особого статуса и права вето, которые позволили бы региону влиять на стратегические решения Киева. Об этом в интервью польской газете "Речь Посполита" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", — сказал он.

Также Кулеба отметил, что Незалежная проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений.

"Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", — подчеркнул глава МИД Украины.