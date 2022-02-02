Глава МИД Украины Кулеба исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу
Однако министр отметил, что Незалежная проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений, где все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / ЕРА / Mads Claus Rasmussen
Власти Украины исключают возможность предоставления Донбассу особого статуса и права вето, которые позволили бы региону влиять на стратегические решения Киева. Об этом в интервью польской газете "Речь Посполита" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", — сказал он.
Также Кулеба отметил, что Незалежная проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений.
"Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", — подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, что итогом встречи советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которая состоялась 26 января, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки".
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