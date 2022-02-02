"Барселона" объявила о переходе форварда "Арсенала" Обамеянга
Ранее форвард покинул лондонский клуб, лишь после чего с ним был расторгнут контракт.
Обамеянг, Пьер-Эмерик. Фото © Wikipedia
Габонский нападающий Пьер-Эмирик Обамеянг стал игроком "Барселоны", сообщается на официальном сайте каталонцев.
Форвард подписал контракт до лета 2025 года, в соглашении также указана сумма отступных — 100 миллионов евро. Кроме того, в контракте указывается, что игрок может покинуть "Барселону" летом 2023-го.
Добавим, что Обамеянг мог стать игроком "Барселоны" ещё 31 января. Он улетел из Лондона, однако подписание соглашения сорвалось. После этого "канониры" расторгли контракт с нападающим.
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