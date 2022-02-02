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Скворцова: Вакцина от ковида "Конвасэл" не вызывает аллергии

По словам главы ФМБА, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, в том числе шипообразного S-белка.

2 февраля, 12:09

© Pixabay

Российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" хорошо переносится человеком, не вызывая аллергических реакций. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где и был разработан препарат, Вероника Скворцова.

"Отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", — сказала Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Скворцова: Никто из участников исследования вакцины "Конвасэл" не заболел ковидом

Скворцова: Никто из участников исследования вакцины "Конвасэл" не заболел ковидом

Ранее Лайф сообщал, что ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида — "Конвасэл". Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра. Разработку могут зарегистрировать к концу первого квартала 2022 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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