Скворцова: Вакцина от ковида "Конвасэл" не вызывает аллергии
По словам главы ФМБА, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, в том числе шипообразного S-белка.
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Российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" хорошо переносится человеком, не вызывая аллергических реакций. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где и был разработан препарат, Вероника Скворцова.
"Отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", — сказала Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.
Ранее Лайф сообщал, что ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида — "Конвасэл". Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра. Разработку могут зарегистрировать к концу первого квартала 2022 года.
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