Скворцова: Вакцина от ковида "Конвасэл" не вызывает аллергии

Российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" хорошо переносится человеком, не вызывая аллергических реакций. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где и был разработан препарат, Вероника Скворцова.

"Отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", — сказала Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.