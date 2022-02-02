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Ликсутов заявил о снижении пассажиропотока в Москве на 12% за две недели

Как добавил заммэра столицы, в наземном общественном транспорте количество граждан сократилось на 8%, а в рабочие дни на дороги города выезжало на 30 тысяч машин меньше, чем обычно.

2 февраля, 13:12
<p>Пассажиры в московском метро © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Пассажиры в московском метро © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Число пассажиров в столичном транспорте за последние две недели уменьшилось на 12% после рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников компаний на удалённый формат работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Многие компании прислушались к рекомендации мэра Москвы и перевели часть работников на удалёнку. В результате в транспорте стало на 12% меньше пассажиров в последние две недели", — пояснил журналистам Ликсутов.

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Он отметил, что в метро количество пассажиров снизилось на 11%. По его словам, свободнее всего стало на станциях "Кутузовская", "Битцевский парк", "Нижегородская", "Деловой центр" и "Павелецкая". Московские центральные диаметры (МЦД) за две недели разгрузились на 16%, в списке станций лидеров — "Тушинская", "Одинцово", "Савёловская", "Царицыно" и "Славянский бульвар".

Как добавил заммэра столицы, в наземном общественном транспорте пассажиропоток снизился на 8%, а в рабочие дни на дороги Москвы выезжало на 30 тысяч машин меньше, чем обычно.

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Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удалёнку. В ведомстве обратили внимание, что это не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач, а все вопросы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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