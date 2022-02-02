Депутат Ресин отметил роль Путина в создании сильной и стабильной России

"Благодаря вам, Владимир Владимирович, Россия совершила огромный скачок в развитии. Экономический подъём, рост благосостояния граждан, социальные гарантии — далеко не все достижения, которые можно поставить в заслугу нашему президенту", — сказал Ресин на церемонии награждения.

По словам парламентария, несмотря на то что Путин пришёл к власти в непростой для страны период, он сумел создать сильное государство. Он обратил внимание, что с каждым годом всё больше хорошеет Москва, подчеркнув, что живёт и работает в столице уже почти 60 лет и ему есть с чем сравнить. Ресин назвал большой честью вручение государственной награды и искренне поблагодарил главу государства за такую оценку его работы.