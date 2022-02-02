Депутат Ресин отметил роль Путина в создании сильной и стабильной России
Парламентарий получил государственную награду — орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени и искренне поблагодарил главу государства за такую оценку его работы.
Депутат Владимир Ресин на церемонии вручения высших государственных наград. Кадр видео © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сумел создать сильное и стабильно развивающееся государство. Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Ресин, награждённый орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
"Благодаря вам, Владимир Владимирович, Россия совершила огромный скачок в развитии. Экономический подъём, рост благосостояния граждан, социальные гарантии — далеко не все достижения, которые можно поставить в заслугу нашему президенту", — сказал Ресин на церемонии награждения.
По словам парламентария, несмотря на то что Путин пришёл к власти в непростой для страны период, он сумел создать сильное государство. Он обратил внимание, что с каждым годом всё больше хорошеет Москва, подчеркнув, что живёт и работает в столице уже почти 60 лет и ему есть с чем сравнить. Ресин назвал большой честью вручение государственной награды и искренне поблагодарил главу государства за такую оценку его работы.
Ранее Лайф рассказывал, как журнал The American Conservative признал, что Путин опередил США, приняв многополярность будущего мира. По мнению обозревателя издания, именно Вашингтон увяз в устаревших представлениях о политике. Журналист отметил, что глава РФ не оглядывается в прошлое и ориентируется на настоящее.
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