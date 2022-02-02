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Жители 70-летнего дома в Челябинске пожаловались на нечеловеческие условия проживания

С момента постройки в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Многие семьи приватизировали квартиры, и теперь ответственность за состояние жилища лежит на них.

2 февраля, 12:57

Скриншот © Telegram / SHOT

Владельцы квартир в полуразрушенном доме в Челябинске показали условия проживания. Видео © Telegram / SHOT

Жители Челябинска в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказали, как им приходится выживать в полуразрушенном доме из-за непригодных жилищных условий. Стены трёхэтажной постройки проела плесень, и челябинцы надеются на программу реновации ещё с 2014 года.

По словам одного из жителей, дому уже около 70 лет, и в нём ни разу не проводился капитальный ремонт. Многие семьи приватизировали квартиры, и теперь ответственность за состояние жилища лежит на владельцах.

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Пожилая хозяйка квартиры призналась, что этот дом ещё "строили пленные немцы". Местные жители утверждают, что по дому бегают крысы и тараканы, потолок прогнил полностью, а полы отошли от стен.

"Мы даже когда проводили экспертизу, эксперт провалился под лестницу в фундамент, разорвал ногу", — рассказал один из жильцов.

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Управляющие компании отказываются обслуживать дом, а власти обещают расселение лишь в 2034 году. При этом жителям пояснили, что указанный срок расселения является "планируемым и может быть скорректирован".

Ранее жильцы подмосковного ЖК "Пушкино" пожаловались на реки из нечистот. Жуткий запах появился в округе ещё в июле прошлого года: выяснилось, что насос для откачки канализации был один на весь район и от перегрузки сломался.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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