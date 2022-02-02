Кличко призвал ФРГ выбрать между Украиной и "Северным потоком – 2"
Комментируя отказ немцев поставлять Киеву оружие, политик призвал Берлин "мыслить стратегически". По его словам, Незалежная собирается обороняться от "агрессора", а не нападать.
Виталий Кличко © Facebook / Віталій Кличко
Если Германия хочет поддерживать Украину, то ей не следует выступать за запуск газопровода "Северный поток – 2". Такое условие немецкой стороне выдвинул мэр Киева Виталий Кличко.
"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком – 2". <...> Конечно, я понимаю, что "Северный поток – 2" был бы полезным проектом для немецкой экономики, но зависимость от России опасна", — заявил Кличко в интервью немецкому журналу Die Zeit.
Комментируя отказ немцев поставлять Киеву оружие, политик призвал Берлин "мыслить стратегически". По его словам, Незалежная собирается обороняться от "агрессора", а не нападать.
А ранее Кличко пообещал в случае войны "пойти на Россию" с автоматом. Он напомнил, что является не абы кем, а бывшим солдатом, поэтому не может пропустить такой случай.
Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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