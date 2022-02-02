Кличко призвал ФРГ выбрать между Украиной и "Северным потоком – 2"

Если Германия хочет поддерживать Украину, то ей не следует выступать за запуск газопровода "Северный поток – 2". Такое условие немецкой стороне выдвинул мэр Киева Виталий Кличко.

"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком – 2". <...> Конечно, я понимаю, что "Северный поток – 2" был бы полезным проектом для немецкой экономики, но зависимость от России опасна", — заявил Кличко в интервью немецкому журналу Die Zeit.

Комментируя отказ немцев поставлять Киеву оружие, политик призвал Берлин "мыслить стратегически". По его словам, Незалежная собирается обороняться от "агрессора", а не нападать.